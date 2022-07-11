Глава МЗС Британії Трасс висуває свою кандидатуру на посаду прем’єра

Липень, 11 в 0:58

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосила, що висувається на посаду лідера Консервативної партії. Таким чином вона стала 10-м кандидатом за крісло британського прем’єра.

Трасс разом з Борисом Джонсоном дуже активно підтримувала Україну. Вона неодноразово заявляла, що у повномасштабній війні потрібно підтримувати українців до повної перемоги над російською армією.

Журналісти оцінюють 46-річну Трасс як потенційну наступницю Джонсона, а нещодавні опитування свідчать про її популярність серед членів Консервативної партії.

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Серед тих, хто побореться за посаду прем’єра Великої Британії – Саджид Джавід, Джеремі Гант, Ріші Сунак, Грант Шаппс, Том Тугендхат, Пенні Мордонт та інші.