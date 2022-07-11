Липень, 11 в 14:19

З 10 липня 2022 року набула чинності заборона на ввезення та транспортування цементу, спирту та іншої продукції з РФ. Те саме стосується транзиту вантажів через Литву в Калінінградську область.

Про це повідомляє агентство Delfi.

Четвертий санкційний пакет ЄС, ухвалений 15 березня 2022 року, запровадив обмежувальні заходи на імпорт та транспортування сталі та інших виробів із чорних металів. У документі йдеться про те, що від цих товарів РФ отримує значний дохід, який може йти на фінансування війни в Україні.

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Генеральний секретар асоціації Linava (Литовської національної асоціації автомобільних перевізників) Зенонас Буйвідас пояснив, що з Росії, як і раніше, вивозитимуться лише ті товари, які не підпадають під санкції.

Наступне розширення списку санкцій очікується 10 серпня 2022 року, коли має набути чинності заборона на вугілля та інші види твердого викопного палива. З 5 грудня 2022 року та в лютому 2023 року санкції ЄС поширяться на російську нафту та нафтопродукти.

– З набранням чинності новим списком підсанкційних товарів обсяг роботи збільшується, оскільки доводиться аналізувати більший обсяг інформації. Митниця готова до реалізації санкцій, — сказала Ліна Лаурінайтіте-Грігене, прессекретар Митного департаменту.

На той час Буйвідас заявив, що перевізники навіть не думають про навантаження підсанкційних товарів, тому що за кодами митниця їх одразу заблокує.

З 17 червня Литва заборонила транзитне перевезення залізницею низки підсанкційних товарів з РФ до Калінінградської області.