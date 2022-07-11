Проблема – не Єрмак: Спартц про звинувачення на адресу голови ОП

Липень, 11 в 20:52

Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що це дуже серйозна війна. І для перемоги у війні потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали армії, військовим, людям, які хочуть воювати.

Про це в інтерв’ю Європейській правді заявила представниця американського Конгресу Вікторія Спартц, яка народилася в Україні.

— Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника. Росіяни перегруповуються, вони вміють вести гібридну війну, – сказала вона.

Спартц відповіла на звинувачення у поширенні нею російських наративів, про що, зокрема, йшлося у заяві МЗС України.

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– Та вони можуть казати брехні багато. Але це ваші проблеми, які ви повинні вирішувати. А для мене проблемою є те, куди витрачають наші гроші. І щодо цього мій президент відповідальний переді мною.

Вона заявила, що проблеми в України будуть великі, якщо Київ зараз не зможе домовитися зі США, і якщо “Конгрес не відчує, що можна вам довіряти”.

— Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші.

Раніше Спартц звернулася до президента США Джо Байдена із вимогою перевірити можливі зв’язки очільника Офісу президента України Андрія Єрмака із Кремлем.

В інтерв’ю вона заявила, що “проблема – не Єрмак”, а в Україні “є проблеми, які не вирішуються”.

— І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Тому це і піднялося. Проблема – те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує. Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової!

Спартц також повідомила про наявність проблем, з якими зіткнулися США при спробі допомогти Україні в умовах війни з РФ, зазначивши, що частина з них стосується нагляду над коштами, що виділяються.

— Ситуація дуже складна, і у США як у країни, що намагається допомогти вашій країні, були деякі моменти, які нас хвилюють. Я шість чи сім разів була в Україні, і спробувала вирішити їх на неофіційному рівні, не здіймаючи галасу. Але, на жаль, в Україні кожен вказує на іншого – мовляв, це не я, а ось, той винний. Українці кажуть, що американці з нами недобре поводяться.

Вона наголосила, що у США багато людей стурбовані, що “дуже близько до президента” України “є людина, з якою пов’язані якісь проблеми”. Спартц наполягає, що ці проблеми потрібно вирішити.