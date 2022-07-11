Липень, 11 в 20:03

Уряд Шотландії повідомив, що призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.

— Призупинення програми гарантуватиме, що ті переміщені особи, які вже тут, і ті, що прибудуть в найближчі місяці, будуть в безпеці та з підтримкою стільки, скільки їм потрібно, – йдеться в заяві уряду.

Наразі 4 666 із 7 000 українців, які прибули до Шотландії, зробили це за “суперспонсорською схемою”, яка була запущена 18 березня.

Шотландія прийме додатково 18 тис. осіб у найближчі місяці, тобто видасть більше віз, ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія на душу населення.

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Видання The Guardian пише, якщо кількість людей збережеться на тому ж рівні, то місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до термінового розміщення, яке, за словами уряду, “не є стійким рішенням” і не відповідає “теплому шотландському прийому”, який вони прагнули запропонувати вразливим людям.

Уряд Шотландії закликав уряд Великої Британії скасувати всі візові вимоги. Згідно зі схемою, люди, які подають заявку на візу до Британії, можуть вибрати уряд Шотландії як спонсора. Лише після того, як МВС Великої Британії схвалить заявку, біженець зможе виїхати до Шотландії.

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Станом на 5 липня урядові дані свідчать, що кількість заявок на отримання віз, у яких Шотландія вказана як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем, водночас кількість виданих віз збільшилась на 27%, а кількість прибуттів за схемою спонсорства зросла на 20%. Очікується, що цифри ще зростуть.

Шотландський уряд забезпечив додаткове розміщення в готелях та університетських містечках, а нещодавно зафрахтував пасажирське судно, щоб гарантувати додаткове тимчасове житло з 739 кімнатами на шість місяців, починаючи з липня.