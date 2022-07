Україні треба дозволити бити по військових об’єктах у РФ і Білорусі – радник Конгресу

Українським військовим необхідно дозволити завдавати ракетних ударів по військових об’єктах у Росії та Білорусі.

Таку заяву у соціальній мережі Twitter зробив офіційний радник урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пол Массаро.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia

Він зазначив, що перемога нашої країни у війні, яку розв’язала РФ, – “добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу”.

Массаро також закликав надати українським військовим більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

The fastest way to end the war is more HIMARS

— Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022