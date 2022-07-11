Україні треба дозволити бити по військових об’єктах у РФ і Білорусі – радник Конгресу

Липень, 11 в 17:13

Українським військовим необхідно дозволити завдавати ракетних ударів по військових об’єктах у Росії та Білорусі.

Таку заяву у соціальній мережі Twitter зробив офіційний радник урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пол Массаро.

— Україні потрібно дозволити завдавати ударів по військових об’єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії, – написав Массаро.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia Зараз дивляться — Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022

Він зазначив, що перемога нашої країни у війні, яку розв’язала РФ, – “добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу”.

Массаро також закликав надати українським військовим більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

The fastest way to end the war is more HIMARS — Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022

Раніше консультант адміністрації президента США з військових питань, генерал Філіп Брідлав заявив, що атака українських військових по мосту через Керченську протоку, який тимчасово перебуває під контролем Росії, буде виправданою з огляду на агресію Росії проти України з усіх боків.

Він назвав російську самобудову – законною ціллю, а також зазначив, що РФ має всі підстави турбуватися, що Україна може атакувати міст.