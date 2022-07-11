Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Україні треба дозволити бити по військових об’єктах у РФ і Білорусі – радник Конгресу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
HIMARS
Фото: Getty Images

Українським військовим необхідно дозволити завдавати ракетних ударів по військових об’єктах у Росії та Білорусі.

Таку заяву у соціальній мережі Twitter зробив офіційний радник урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пол Массаро.

— Україні потрібно дозволити завдавати ударів по військових об’єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії, – написав Массаро.

Він зазначив, що перемога нашої країни у війні, яку розв’язала РФ, – “добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу”.

Массаро також закликав надати українським військовим більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Раніше консультант адміністрації президента США з військових питань, генерал Філіп Брідлав заявив, що атака українських військових по мосту через Керченську протоку, який тимчасово перебуває під контролем Росії, буде виправданою з огляду на агресію Росії проти України з усіх боків.

Він назвав російську самобудову – законною ціллю, а також зазначив, що РФ має всі підстави турбуватися, що Україна може атакувати міст.

Читайте
Кримський міст як ціль для ЗСУ: чи можливий удар та яка зброя потрібна

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка