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Військова допомога Нідерландів для України може стати неприємним сюрпризом для РФ – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
зеленський
Фото: Офіс президента

Військова допомога від Нідерландів у рамках підтримки України може стати неприємним сюрпризом для країни-агресора Росії. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

– Я не можу розповісти все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для неї сюрпризів, – наголосив глава держави.

Зеленський не розповів, яке саме озброєння погодився постачати уряд Нідерландів. Проте він уточнив, що переважно під час переговорів з прем’єр-міністром Марком Рютте обговорювали постачання артилерійських систем.

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