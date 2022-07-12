Військова допомога Нідерландів для України може стати неприємним сюрпризом для РФ – Зеленський

Липень, 11 в 23:08

Військова допомога від Нідерландів у рамках підтримки України може стати неприємним сюрпризом для країни-агресора Росії. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

– Я не можу розповісти все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для неї сюрпризів, – наголосив глава держави.

Зеленський не розповів, яке саме озброєння погодився постачати уряд Нідерландів. Проте він уточнив, що переважно під час переговорів з прем’єр-міністром Марком Рютте обговорювали постачання артилерійських систем.