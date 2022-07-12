ЄС планує невдовзі представити сьомий пакет санкцій проти РФ – Bloomberg

Липень, 12 в 14:00

Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через війну, яку вона розв’язала в Україні. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела пише, що це планують зробити найближчими тижнями.

Раніше Bloomberg повідомляв, що пропозиція може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій і розширені списки фізичних та юридичних осіб.

Джерела агентства свідчать, що обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають, але навряд чи це відбудеться найближчим часом.

Зараз дивляться

Деякі країни-члени ЄС, такі як Польща, наполягали на розширенні санкцій щодо російського газу, але серед переважної більшості країн немає єдності у цьому питанні.

Зазначається, що ухвалити газове ембарго буде складніше, ніж нафтове.

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Низка членів ЄС, зокрема Німеччина та Італія, залежні від російського газу і вже стикаються зі скороченнями постачань. Аналітики вважають, що РФ навмисно скорочує постачання газу до Європи, щоб мати важелі впливу на тлі наближення зими.

10 липня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі оголосила, що уряд країни має намір запровадити нові санкції проти економіки Російської Федерації. За її словами, нові санкції торкнуться нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії.