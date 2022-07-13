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Долар і євро здорожчали: курс валют в Польщі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро здорожчали: курс валют в Польщі
Фото: Depositphotos

Банківський курс гривні у Польщі залишається стабільним і становить приблизно 0,127 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати 12,7 злотих (за середнім банківським курсом) або 16,42 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками:

Зараз дивляться
  • курс за карткою Mastercard – 16,28 польських злотих за 100 грн;
  • курс за карткою Visa – 16,29 польських злотих за 100 грн.

Фото: Мінфін

Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,7134 польських злотих за $1. За $100 можна отримати приблизно 471,34 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками:

  • курс за карткою Mastercard – 476,3 злотих за $100;
  • курс за карткою Visa – 476,56 злотих за $100.

Фото: Мінфін

Євро також здорожчав і тепер становить 4,70 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 470 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками:

  • курс за карткою Mastercard – 476,26 злотих за €100;
  • курс за карткою Visa – 476,47 злотих за €100.

Фото: Мінфін

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