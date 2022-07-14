Газ не увійде до наступного пакету санкцій ЄС проти Росії – прем’єр Чехії

Липень, 13 в 22:45

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, який не обмежуватиме імпорт російського газу. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

– Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Безумовно, проблематично включити в санкції енергетику. Потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції. Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу, – заявив він.

Санкції для посилення тиску через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повинні заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, та охопити більшу кількість осіб.

Європейська комісія має представити пакет найближчими днями, а країни-члени ЄС можуть схвалити нові обмеження одразу після цього, сказав Фіала.

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Чехія є однією з тих країн, які залежать від Росії майже в усіх своїх газових потребах. Загалом до того, як Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в ЄС постачали близько 40% російського газу.

Джерело: XM