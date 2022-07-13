Немає підстав: глава МЗС Німеччини про можливість переговорів з Росією

Липень, 13 в 17:27

Росія навіть не погоджує гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів України, тому про ведення переговорів не може бути й мови, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю журналу Stern.

– Про що можна вести переговори з кимось, хто навіть не бажає узгодити гуманітарні коридори з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для евакуації цивільних. Також я не бачу жодної ознаки того, що Путін залишить решту України в спокої, якщо українці припинять чинити відсіч зараз, – пояснила дипломатка.

Бербок розкритикувала також заклики до припинення вогню та переговорів у відкритому листі німецьких знаменитостей.

– Мені, якби я була українкою, цей лист здався б наївним, тривожним та зарозумілим, – наголосила вона.

На її думку, жоден глава МЗС, зокрема й Німеччини, не має права вирішувати за Україну, яку частину держави їй віддати, скільки мільйонів її громадян має підкорятися владі Росії.

Зараз дивляться

З міністром закордонних справ РФ Сергійм Лавровим вона не мала прямих контактів з початку повномасштабної війни, оскільки сумнівається, “що він ще має мандат від російського керівництва”. Тому на переговарах G20 в Індонезії не було про що з ним говорити.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

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