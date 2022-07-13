Липень, 13 в 18:52

13 липня на позачерговому засіданні уряду для обговорення “європейської енергетичної кризи” було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію.

Про рішення оголосив керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш. За його словами, газові сховища країни заповнені менше ніж на половину – на 44%, чого вистачить на чверть року.

Як пояснили в угорському уряді, метою запровадження НС є “підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії”.

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Для цього уряд країни ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності з серпня.

План передбачає, що:

Угорщина збільшить видобуток газу з 1,5 млрд до 2 млрд кубометрів;

уряд уповноважив главу МЗС Петера Сійярто домовитися про постачання додаткових запасів газу;

уряд заборонить експорт енергоносіїв і дров;

уряд до кінця року значно збільшить видобуток бурого вугілля й антрациту;

блоки електростанції Матра мають бути перезапущені якомога швидше;

уряд ініціює продовження режиму роботи АЕС Пакш.

Крім того, згідно плану, із 1 серпня знижена ціна на газ та електроенергію діятиме лише до середнього рівня споживання угорського домогосподарства, а за межами цього обсягу вже буде ринкова ціна.

Водночас, за словами Гергея Гуйяша, це положення не буде поширюватися на трьох чвертей домогосподарств.

Незважаючи на ухвалені рішення, уряд готується до можливих аварійних відключень.

Джерело: HVG