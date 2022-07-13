ЄС дозволив транзит товарів залізницею до Калінінграда через Литву

Липень, 13 в 18:53

Згідно з санкціями ЄС, заборона на транзит вантажів до Калінінградської області РФ через Литву діє тільки для автомобільних перевезень, на залізничний транспорт вона не поширюється, але за умови належного контролю.

Такі роз’яснення та додаткові вказівки щодо транзиту вантажів з Росії 13 липня оприлюднила Європейська комісія.

Серед умов для транзиту залізницею – контроль за обсягами товарів на рівні середніх значень за останні 3 роки, щоб не було незвичних потоків, які б свідчили про можливість обходу санкцій.

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– Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту, – наголошують в ЄК.

Тому потрібен моніторинг торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС.

Литва раніше обмежила транзит деяких вантажів до Калінінградської області Росії. У відповіль РФ розпочала військові навчання у цій області.

Джерело: European Commission