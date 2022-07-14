Липень, 13 в 21:41

Євросоюз та ще 43 країни підтримали намір України засудити Росію у межах Конвенції про попередження злочину геноциду.

Європейська комісія оприлюднила заяву, в якій закликала РФ негайно призупинити свої військові операції в Україні, як це наказав зробити Міжнародний суд ООН у своєму наказі про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року.

– Ми підтверджуємо нашу підтримку заяви України щодо порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному суді відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яке спрямоване на встановлення того, що Росія не має законних підстав для військових дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді, – йдеться у тексті заяви.

Підписанти наголосили, що в інтересах усіх держав-учасниць, щоб Конвенцією про геноцид не зловживали.

Зараз дивляться

– Насамкінець ми повторюємо, що Росія має нести відповідальність за свої дії. У зв’язку з цим вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність, а збитки, зазнані Україною внаслідок порушень Росією міжнародного права, вимагають повного і невідкладного відшкодування з боку Росії відповідно до законодавства держави. Ми ще раз закликаємо міжнародне співтовариство вивчити всі варіанти підтримки України у її розгляді у Міжнародному суді, – йдеться у тексті заяви.