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Гривня вже декілька днів стабільна: курс валют в Польщі 14 липня

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
курс валют, злоті
Фото: Depositphotos

Банківський курс гривні у Польщі вже декілька днів залишається стабільним. Станом на 14 липня він становить приблизно 0,127 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати – 12,74 злотих (за середнім банківським курсом). А за курсом НБУ – 16,38 злотих.

Курс гривні у Польщі за банківськими картками трішки здешевшав:

Зараз дивляться
  • курс за карткою Mastercard – 16,3 польських злотих за 100 грн;
  • курс за карткою Visa – 16,28 польських злотих за 100 грн.

Фото: Мінфін

Водночас долар у польських банках не змінився. Він становить 4,713 польських злотих за $1. За $100 можна отримати приблизно 471,34 злотих. За курсом НБУ – 479,24 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками трішки здорожчав:

  • курс за карткою Mastercard – 476,83 злотих за $100;
  • курс за карткою Visa – 476,34 злотих за $100.

Фото: Мінфін

Курс євро у банках також майже не змінився і становить 4,701 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 470,6 злотих. За курсом НБУ – 482,43 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками піднявся:

  • курс за карткою Mastercard – 476,76 злотих за €100;
  • курс за карткою Visa – 476,19 злотих за €100.

Фото: Мінфін

Детальніше про те, скільки коштує долар і євро в українських банках та на чорному ринку – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Мінфін 

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