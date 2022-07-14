Липень, 14 в 16:20

На автозаправках у Польщі у четвер, 14 липня, продовжують дешевшати всі види пального, окрім преміального дизеля.

Сьогодні середня вартість бензину А-95 на автозаправках – 7,39 злотих за літр (45,11 грн за курсом Нацбанку України станом на 14 липня). Два дні тому, 12 липня, середня ціна на це пальне становила 7,43 злотих/літр.

Бензин А-98 також трохи здешевшав – з 8,09 до 8,05 злотих/літр (49,14 грн за курсом НБУ).

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Звичайне дизельне пальне у Польщі на сьогодні коштує 7,49 злотих за літр (45,72 грн), два дні тому – 7,53 злотих/літр.

Водночас вартість літра преміального дизеля не змінилася – 7,79 злотих (47,55 грн).

Середня ціна літра автогазу (LPG) трохи змінилася – 3,37 злотих (20,57 грн), до цього його вартість фіксувалася на рівні 3,38 злотих/літр.

Ціни на пальне варіюються залежно від воєводства та мережі АЗС. Наприклад, найдорожчий бензин марки А-95 сьогодні коштує 7,57 злотих за літр (46,21 грн), а найдешевший – 6,82 злотих/літр (41,63 грн).

Вартість звичайного дизеля коливається від 7,22 до 7,67 злотих/літр (44,07 – 46,82 грн).

Джерело: AutoCentrum.pl