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Ріші Сунак лідирує у першому турі виборів на посаду прем’єра Британії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Велика Британія
Фото: Dreamstime

У другий тур виборів на посаду нового прем’єр-міністра Великої Британії пройшло шестеро кандидатів з-поміж восьми політиків. Двом кандидатам не вдалося набрати необхідний для проходження у другий тур поріг у 30 голосів.

Найбільше голосів у першому турі набрали колишній очільник Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак (88 голосів), британський молодший міністр з торгівельної політики та ексочільник Міністерства оборони Пенні Мордонт з показником у 67 голосів.

На третьому місці перебуває міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс з підтримкою у 50 голосів, а на четвертому – член парламенту, міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, за яку віддали 40 голосів.

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П’яте місце посів член парламенту Британії Том Тугендат з показником у 37 голосів. Водночас на шостому місці перебуває генеральний прокурор Англії та Уельсу Суела Браверман з 32 голосами.

У другий тур виборів за крісло прем’єр-міністра Великої Британії не змогли пройти канцлер скарбниці Надхім Захаві з 25 голосами та ексглава Міністерства закордонних справ Джеремі Гант з 18 голосами. Вони мали набрати щонайменше 30 голосів, що мати можливість боротися за посаду глави британського парламенту.

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Джерело: The Guardian
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