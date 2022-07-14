Липень, 14 в 19:05

Посли країн-членів ЄС провели сьогодні консультацію щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

За його словами, завтра будуть подані пропозиції, обговорення відбудеться у понеділок, а затвердження пакету санкцій може відбутися вже у середу.

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Юзвяк підкреслив, що новий пакет, ймовірно, включатиме заборону на золото, високотехнологічні та фармацевтичні товари подвійного призначення, закриття деяких лазівок, санкційні списки (переважно членів сімей російських олігархів), підвищення тарифів на газ.

Раніше Bloomberg повідомляв, що сьомий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій і розширені списки фізичних та юридичних осіб.

Джерела агентства свідчать, що обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають, але навряд чи це відбудеться найближчим часом.

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Джерело: Рікард Юзвяк