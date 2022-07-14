У Британії відбувся другий тур виборів прем’єра – лідирує Ріші Сунак

Липень, 14 в 19:35

У Великій Британії завершився другий тур виборів на посаду очільника уряду та лідера Консервативної партії. З шести кандидатів залишилося п’ятеро.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За словами голови процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 386 голосів депутатів Консервативної партії з 389 можливих.

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Перше місце в другому турі виборів знову здобув колишній міністр фінансів Ріші Сунак, який набрав 101 голос. Друге місце за екс-очільницею Міноборони Пенні Мордонт (83 голоси), а замикає трійку міністр закордонних справ Ліз Трасс (64).

До наступного туру також вийшли ексміністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49) та голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (32).

Натомість генеральний прокурор Суелла Браверман набрала 27 голосів, з необхідних 30, та вибула з перегонів.

Консервативна партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів. Переможця має бути оголошено 5 вересня.

Перший тур виборів відбувся напередодні. З-поміж восьми кандидатів поріг у 30 голосів вдалося подолати шістьом.

Найбільше голосів у першому турі набрали Ріші Сунак (88 голосів) та Пенні Мордонт з показником у 67 голосів.