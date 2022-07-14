Липень, 14 в 9:38

Європейський Союз засуджує рішення президента РФ Володимира Путіна спростити надання російських паспортів усім громадянам України і не буде визнавати ці документи.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії, – зазначив він.

Боррель наголосив, що Європейський Союз не визнаватиме такі паспорти.

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Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України. Раніше такий порядок діяв щодо українців, які мешкають у “ДНР” та “ЛНР”, а також в окупованих росіянами частинах Херсонської та Запорізької областях.

У МЗС України заявили, що таке рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, що суперечить нормам та принципам міжнародного права.

Джерело: Європейська правда