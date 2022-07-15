Липень, 15 в 12:04

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s повідомило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в її національній валюті є дефолтом.

Про це йдеться у повідомленні агентства від 14 липня.

Наголошується, що 28 червня Рада міністрів і Нацбанк Білорусі вирішили виплачувати зовнішні валютні борги у білоруських рублях.

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Білорусь мала виплатити наприкінці червня $22,9 млн за десятирічними облігаціями з погашенням у 2027 році. Проте платіж в іноземній валюті неможливий через західні санкції.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що Білорусь здійснила платіж, але лише у своїй валюті.

Рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С і погодилося почекати до кінця grace period 13 липня.

– Агентство попередило, що констатує дефолт Білорусі щодо випуску, якщо платіж не буде здійснено у доларах або єврооблігації будуть обмінені на держоблігації у доларах, – зазначає нардеп.

У Мінфіні Білорусі заявили, що свою співпрацю з країною та її платежами щодо єврооблігацій через санкції припинили Citigroup, Citibank, London Branch.

У відомстві заявили, що змушені обирати альтернативні варіанти виконання боргових зобов’язань щодо єврооблігацій, оскільки ситуація є форс-мажорною.

– Обставини, що склалися, на нашу думку, вказують на суб’єктивний підхід в оцінці кредитоспроможності Республіки Білорусь з боку рейтингового агентства Fitch, – заявили в Мінфіні.

Джерело: Moody’s, Мінфін Білорусі