Липень, 15 в 17:03

Європа стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років, обігнавши Азію. Востаннє обсяги Азії відставали від Європи у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

За даними Бюро перепису населення США, з січня до травня 2022 року Європа отримала в середньому близько 213,1 млн барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала орієнтовно 191,1 млн барелів.

Ці дані свідчать про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоносіїв. Намагаючись припинити фінансування війни президента РФ Володимира Путіна, США та інші країни запровадили санкції проти імпорту російської нафти.

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Саме тому більшість європейських країн звернулися до США за імпортом нафти. Водночас Росія пропонує нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не запровадили жодних обмежень проти країни-агресора.

Оскільки Європа намагається зменшити залежність від російських енергоресурсів, ймовірно, що ці моделі торгових потоків збережуться. Про це заявив глобальний аналітик видобувної нафти Energy Aspects Крістофер Хейнс. За його словами, видобуток нафти у США збільшується, але недостатньо швидко, щоб повністю задовольнити потреби Азії та Європи.