Роб Портман закликав адміністрацію Байдена надати Україні більше HIMARS

Липень, 15 в 19:35

Американський сенатор Роб Портман відзначив успіх українських військових, якого вони досягли завдяки артилерійським ракетним системам HIMARS.

Під час свого виступу перед сенатом США він закликав адміністрацію Байдена надіслати Україні більше HIMARS для ефективної боротьби з ворогом.

– Дозвольте мені показати вам фотографію того, що HIMARS може зробити з російською логістикою. Це зображення російських складів боєприпасів, які вибухають після удару ракет із системи HIMARS. Раніше Україна не могла дістатися до цих складів боєприпасів, але тепер з HIMARS вони можуть. Удар по цих складах боєприпасів може мати руйнівний вплив на російські сили. Це склади зброї, які розташовані в тилу Росії, але на території України. І нарешті вони можуть отримати доступ до них, – сказав Портман.

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Він зазначив, що системи HIMARS прибули в Україну досить пізно, тому Захід повинен діяти швидше для того, щоб врятувати якомога більше українських громадян та солдат.

– Ці фотографії — саме той доказ, який нам потрібен, щоб показати, що те, що ми надсилаємо, тепер має значення. Уявіть, що вони могли б зробити, якби мали достатньо зброї, щоб дати відсіч. Ці системи HIMARS прибули в Україну надто пізно, щоб уникнути деяких пошкоджень. Вони прибули надто пізно для тисяч хоробрих українців, яких було вбито та поранено. Час важливий, і я закликаю адміністрацію не зволікати, – сказав сенатор.

Раніше стало відомо, що завдяки HIMARS ЗСУ знищили понад 30 логістичних об’єктів російської армії.