США працюють, щоб Європа позбулася залежності від російських енергоресурсів – Салліван

Липень, 15 в 22:28

США вкладають багато міжнародних зусиль, щоб змотивувати Європу повністю позбутися залежності від російського газу, нафти та інших енергетичних ресурсів. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Росія використовує енергоресурси як зброю, тому потрібно позбутися можливості таким чином допомагати країні-агресору.

– Росія використовує енергію як зброю, тому є абсолютно ненадійним постачальником газу. Ми тісно співпрацюємо з Європейським Союзом, щоб остаточно покласти край залежності від російської енергії, – сказав радник президента США.

Він вважає, що для цього потрібно трохи часу, узгоджені спільні зусилля США та інших держав, які хочуть збільшити постачання енергоресурсів до країн Європи. Салліван зауважив, що робота продовжується з партнерами в Азії та на Близькому Сході.

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