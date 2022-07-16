Через позицію Китаю та Індії щодо України: G20 завершиться без єдиного комюніке

Липень, 16 в 12:54

Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен повідомила, що міністри фінансів країн G20 досягли міцного консенсусу щодо багатьох питань, зокрема необхідності вирішення загострення кризи продовольчої безпеки.

Водночас чиновники не змогли досягти згоди щодо війни Росії проти України через позицію Китаю, Індії та Південної Африки. Associated Press повідомила, що ця розбіжність стала на заваді оприлюднення спільної заяви.

Міністри фінансів країн G20 під час дводенної зустрічі на Балі в Індонезії обговорили фінансову стабільність після пандемії, криптоактиви та пов’язані з кліматом фінансові ризики, а також війну, яку розв’язала Росія проти України.

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Міністр фінансів США Джанет Єллен та очільниця Мінфіну Канади Христя Фріланд у п’ятницю засудили війну та розкритикували російських чиновників за економічні наслідки, які вона спричинила.

Глава українського Мінфіну Сергій Марченко, який виступив на зустрічі через відеозв’язок, закликав до “жорсткіших, цілеспрямованих санкцій” проти Росії за її вторгнення в Україну.

Західні лідери також закликали покарати Росію та звинуватили її у військових злочинах в Україні. Водночас Китай, Індія та Південна Африка були більш стриманими у своїй реакції.

— Ми переживаємо некерований момент у світовій економіці, коли G20 паралізована війною Путіна, а G7 не в змозі керувати глобальними суспільними благами, — сказав директор Центру глобальної політики розвитку Бостонського університету Кевін Галлахер.

Джерело у Міністерстві фінансів Франції зазначило, що здатність G20 діяти й спілкуватися дуже обмежена війною в Україні, за яку несе повну відповідальність один із членів G20.