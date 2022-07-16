Липень, 16 в 11:38

У суботу, 16 липня, на автозаправках у Польщі ціни на різні види пального майже не змінилися.

Так, сьогодні середня вартість бензину А-95 на автозаправках – 7,40 злотих за літр (44,9 грн за курсом Нацбанку України станом на 16 липня). Два дні тому, 14 липня, середня ціна на це пальне становила 7,39 злотих/літр.

Не змінилася ціна на бензин А-98 – 8,05 злотих/літр (48,8 грн за курсом НБУ).

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Звичайне дизельне пальне у Польщі на сьогодні коштує 7,50 злотих за літр (45,52 грн), два дні тому – 7,49 злотих/літр.

Також стабільною залишається й вартість преміального дизеля – 7,79 злотих (47,28 грн).

Середня ціна літра автогазу (LPG) трохи здешевшала – 3,36 злотих (20,39 грн), до цього його вартість фіксувалася на рівні 3,37 злотих/літр.

Ціни на пальне варіюються залежно від воєводства та мережі АЗС. Наприклад, найдорожчий бензин марки А-95 сьогодні коштує 7,51 злотих за літр (45,58 грн), а найдешевший – 7,30 злотих/літр (44,31 грн).

Вартість звичайного дизеля коливається від 7,18 до 7,57 злотих/літр (43,58 – 45,95 грн).

Ціни на бензин в Україні

Ціни на бензин та дизельне пальне в Україні протягом тижня майже не змінились.

Станом на 16 липня, середня вартість бензину А-95 становить від 48,90 грн до 51 грн за один літр. Пальне А-92 зустрічається рідше, однак літр коштує приблизно стільки ж – від 49 грн до 52 грн за літр.

За літр дизельного пального доведеться заплатити від 54,49 грн до 57,99 грн. Ціни на автогаз коливаються від 33,17 грн до 33,70 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl