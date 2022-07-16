Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни в Україні – WSJ

Липень, 16 в 14:46

Китайський експорт до Росії мікрочипів та інших електронних компонентів і сировини, деякі з яких мають військове застосування, зріс після вторгнення РФ в Україну.

Газета The Wall Street Journal пише, що це ускладнює зусилля США та західних союзників з ізоляції економіки Росії та завдання збитків її армії.

За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року постачання мікросхем із Китаю до Росії зросло більш ніж удвічі до приблизно $50 млн порівняно з роком раніше. Водночас експорт інших компонентів, таких як друковані схеми, збільшився двозначним відсотком.

Зараз дивляться

Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

Зростання повідомленої вартості експорту частково можна пояснити інфляцією. Але дані свідчать, що багато китайських продавців техніки продовжують вести справи з Росією, попри пильну увагу США.

Китайський експорт, хоч і становить лише частку загального експорту країни, викликає занепокоєння офіційних осіб США. Минулого місяця Міністерство торгівлі додало п’ять китайських електронних компаній до торгового чорного списку через допомогу оборонній промисловості Росії як до повномасштабного вторгнення, так і після.

— Починаючи з 24 лютого, наш уряд і наше національне керівництво чітко заявили, що Китай не повинен надавати матеріальну, економічну та військову підтримку Росії в цій війні, — заявив минулого тижня посол США в Китаї Ніколас Бернс.

В китайсько-російській торгівлі мікросхемами та іншими компонентами, які потенційно можуть застосовуватися у військових цілях, задіяні як приватні компанії, так і розгалужені державні підприємства. Через неповні дані та складні мережі дочірніх компаній і посередників важко відстежити всю діяльність.

Офіційні особи КНР заявили, що країна не продає зброю Росії. І загальний експорт з Китаю до Росії цього року суттєво впав, оскільки багато китайських компаній побоюються конфліктів із США.

Загалом, підтримка Китаю є критично важливою для Москви, адже доходи від нафти і газу складають значну частку російської економіки.

Поки європейські країни, такі як Німеччина, прагнуть скоротити закупівлю російських енергоресурсів, президент РФ Путін наголосив на важливості продажу набагато більшої кількості енергії Китаю та іншим країнам Азії в майбутньому.