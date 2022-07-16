США не дозволять Китаю, РФ чи Ірану заповнити вакуум влади на Близькому Сході – Байден

Липень, 16 в 19:40

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, виступаючи на саміті арабських лідерів, заявив, що США “не підуть” з Близького Сходу і не дозволять “Китаю, Росії чи Ірану” заповнити вакуум влади в регіоні.

Байден виступив із промовою на Раді співробітництва країн Перської затоки перед завершенням свого чотириденного туру Близьким Сходом.

Поїздка Байдена мала на меті забезпечити стабільність і нову вісь співпраці на тлі зростаючої стурбованості щодо керівництва Ірану та президента РФ Володимира Путіна, а також збільшити глобальний потік нафти, щоб знизити зростання цін на газ.

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Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який інформував журналістів перед самітом, сказав, що спроби Москви придбати безпілотники в Тегерана свідчать про те, що Росія “фактично робить ставку на Іран”.

— Ми не підемо й не залишимо вакуум, який заповнять Китай, Росія чи Іран. Ми намагатимемося розвивати цей момент за допомогою активного, принципового американського лідерства, – сказав президент.

Байден оголосив про виділення $1 млрд допомоги США для подолання кризи голоду в регіоні та закликав своїх колег забезпечити права людини, включно з правами жінок, і дозволити своїм громадянам говорити відкрито.

— Майбутнє завоюють ті країни, які повністю розкриють потенціал свого населення, — сказав він, зокрема дозволяючи людям “ставити запитання та критикувати лідерів, не боячись помсти”.

Associated Press зазначає, що наслідний принц Мохаммед бін Салман, де-факто правитель Саудівської Аравії, скликав саміт і натякнув, що королівство може видобувати більше нафти, ніж зараз, і що Байден сподівається побачити це, коли у вересні закінчиться чинна угода про видобуток між країнами-членами ОПЕК+.