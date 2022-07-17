Липень, 17 в 13:27

У неділю, 17 липня, на автозаправках у Польщі ціни на різні види пального змінилися.

Так, середня вартість бензину А-95 на автозаправках – 7,41 злотих за літр (44,99 грн за курсом Нацбанку України станом на 17 липня). Це на одну копійку дешевше, ніж було 16 липня (7,40 злотих).

Ціна на бензин А-98 у порівнянні з минулим днем зросла на три копійки. Тепер його можна купити за 8,08 злотих/літр (49,06 грн за курсом НБУ).

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Дизельне пальне у Польщі також подорожчало і сьогодні коштує 7,53 злотих за літр (45,72 грн). А 16 липня воно коштувало 7,50 злотих/літр.

Водночас вартість преміального дизеля знизилася на 11 копійок у порівняні з минулим днем. Тепер ціна на нього становить 7,68 злотих (46,63 грн)

Середня ціна літра автогазу (LPG) не змінилася – 3,36 злотих (20,4 грн).

Ціни на пальне варіюються залежно від воєводства та мережі АЗС. Найдорожчий бензин марки А-95 станом на 17 липня коштує 7,51 злотих за літр (45,6 грн), а найдешевший – 7,38 злотих/літр (44,81 грн).

Вартість звичайного дизеля коливається від 7,20 до 7,67 злотих/літр (43,72 – 46,57 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Станом на 17 липня в Україні ціни на бензин та дизельне пальне здешевшали. Бензин категорії А-95 можна придбати на АЗС за 50,50 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 17 липня становить 56,19 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl