Канадські депутати вимагають пояснень від уряду через турбіни для Північного потоку

Липень, 17 в 20:05

Глава МЗС Канади Мелані Жолі та міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон мають дати пояснення канадським законодавцям щодо рішення уряду передати Німеччині шість турбін для газопроводу Північний потік-1, попри санкції проти РФ. Їх чекають зі звітом до 22 липня у Комітеті із закордонних справ Палати громад парламенту Канади.

Один із депутатів-консерваторів назвав це рішення “ляпасом українцям”.

На зустріч також запросили посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габріч, а також представників Конгресу українців Канади.

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Тиждень тому уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій і відправити турбіну для Північного потоку-1, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

У відповідь до МЗС України викликали для пояснень тимчасового повіреного у справах Канади.

Українські дипломати закликали канадську сторону переглянути рішення, “яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія й надалі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи”.