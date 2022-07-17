Канадські депутати вимагають пояснень від уряду через турбіни для Північного потоку
Глава МЗС Канади Мелані Жолі та міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон мають дати пояснення канадським законодавцям щодо рішення уряду передати Німеччині шість турбін для газопроводу Північний потік-1, попри санкції проти РФ. Їх чекають зі звітом до 22 липня у Комітеті із закордонних справ Палати громад парламенту Канади.
Один із депутатів-консерваторів назвав це рішення “ляпасом українцям”.
На зустріч також запросили посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габріч, а також представників Конгресу українців Канади.
Тиждень тому уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій і відправити турбіну для Північного потоку-1, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.
У відповідь до МЗС України викликали для пояснень тимчасового повіреного у справах Канади.
Українські дипломати закликали канадську сторону переглянути рішення, “яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія й надалі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи”.