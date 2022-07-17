Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Канадські депутати вимагають пояснень від уряду через турбіни для Північного потоку

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Канадські депутати вимагають пояснень від уряду через турбіни для Північного потоку
Фото: Getty Images

Глава МЗС Канади Мелані Жолі та міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон мають дати пояснення канадським законодавцям щодо рішення уряду передати Німеччині шість турбін для газопроводу Північний потік-1, попри санкції проти РФ. Їх чекають зі звітом до 22 липня у Комітеті із закордонних справ Палати громад парламенту Канади.

Один із депутатів-консерваторів назвав це рішення “ляпасом українцям”.

На зустріч також запросили посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габріч, а також представників Конгресу українців Канади.

Зараз дивляться

Тиждень тому уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій і відправити турбіну для Північного потоку-1, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

У відповідь до МЗС України викликали для пояснень тимчасового повіреного у справах Канади.

Українські дипломати закликали канадську сторону переглянути рішення, “яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія й надалі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи”.

Читайте
Уряд Канади дозволив ремонтувати турбіни Північного потоку-1 протягом двох років - ЗМІ

Джерело: Politico
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка