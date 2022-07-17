В ЄС очікують швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна – Боррель

Липень, 17 в 9:18

У Європейському Союзі сподіваються, що за допомогою ООН вдасться знайти швидке рішення, яке дозволить забезпечити експорт українського зерна.

Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

– Стосовно вигаданого або реального впливу наших санкцій на треті країни, зокрема африканські, які значно залежать від російського й українського зерна та добрив. Дуже чітко зрозуміло, де полягає відповідальність за продовольчу кризу, – зазначив він.

За словами Борреля, санкції ЄС не спрямовані проти російського експорту зерна або добрив. Дотепер саме російська агресія та її блокада у Чорному морі не дозволяла Україні експортувати зерно.

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Він наголосив, що переговори під егідою генерального секретаря ООН дозволять швидко вирішити цю проблему.

– Я поінформував своїх африканських колег, що ми готові допомогти їм у подоланні будь-яких ускладнень, з якими вони можуть стикнутися у зв’язку з нашими санкціями. І водночас закликав їх не дозволити обдурити себе брехнею та дезінформацією з боку російської влади стосовно цієї теми, – каже Боррель.

Зазначимо, що через російську агресію в Україні заблоковано понад 20 млн тонн зерна, що було призначено на експорт, зокрема в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

ЄС організував спеціальні коридори на кордонах з Україною для вивезення зерна суходолом, але це лише частково полегшує проблему.