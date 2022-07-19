Липень, 18 в 22:51

Чеченський батальйон ім. Шейха Мансура, який воює в Україні проти російських загарбників, розпочав підготовку до бойових дій на території Чечні.

Про це повідомив речник батальйону Іслам Бєлокієв у відеозверненні.

– Чеченську Республіку Ічкерія ми розбили на три фронти та 16 секторів. В кожному із цих секторів ми почали роботу із місцевим населенням для виявлення ворожої дислокації, шляхів руху, типів озброєння, кількість людей і техніки, – каже Бєлокієв.

Речник запевнив, що чеченським бійцям уже відомі ворожі позиції та розташування російських баз.

Зараз дивляться

– Кавказ понад 400 років бореться проти російського колоніалізму за свою свободу, – наголосив Бєлокієв.

Він стверджує, що в Ічкерії сьогодні з’явився історичний шанс досягти цього.

У відповідь самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров заявив про необхідність розмістити у горах Кавказу системи протиповітряної оборони.

– У сучасних умовах Росії потрібні нові стратегічні воєнні рішення. Насамперед я вважаю, що в горах Чеченської Республіки, на південних рубежах Росії як ніколи потрібні системи ППО, – сказав він.

Зазначимо, що Чеченська Республіка Ічкерія – це державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСР (РРФСР). Його ліквідувала РФ у 2000 році після її силового повернення до складу РФ як Чеченської республіки.

Фото: Іслам Бєлокієв