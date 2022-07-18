Китай не буде пасивно спостерігати за війною в Україні – МЗС КНР
Китай не залучений до війни в Україні, проте уряд країни не збирається пасивно спостерігати за ескалацією.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван І за результатами телефонних переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.
Він зазначив, що криза навколо України серйозно вплинула не тільки на Європу, але й на увесь світ.
– Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь. Уроки української кризи є глибокими та заслуговують на те, щоб усі сторони їх серйозно засвоїли. У довгостроковій перспективі всі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та стійкої європейської архітектури безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки, – йдеться у повідомленні.
Міністр закликав РФ та Україну до переговорів, зазначивши, що Китай підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи.
Раніше держсекретар США Блінкен заявив, що Китай не поводиться нейтрально щодо війни в Україні, оскільки Пекін підтримав Росію в ООН і “посилив проросійську пропаганду”.
За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін ясно дав зрозуміти, що підтримує партнерство з Кремлем.