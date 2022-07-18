Липень, 18 в 16:36

Китай не залучений до війни в Україні, проте уряд країни не збирається пасивно спостерігати за ескалацією.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван І за результатами телефонних переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.

Він зазначив, що криза навколо України серйозно вплинула не тільки на Європу, але й на увесь світ.

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– Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь. Уроки української кризи є глибокими та заслуговують на те, щоб усі сторони їх серйозно засвоїли. У довгостроковій перспективі всі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та стійкої європейської архітектури безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки, – йдеться у повідомленні.

Міністр закликав РФ та Україну до переговорів, зазначивши, що Китай підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи.

Раніше держсекретар США Блінкен заявив, що Китай не поводиться нейтрально щодо війни в Україні, оскільки Пекін підтримав Росію в ООН і “посилив проросійську пропаганду”.

За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін ясно дав зрозуміти, що підтримує партнерство з Кремлем.