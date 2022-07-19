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Польща подвоїть витрати на оборону – Качинський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ярослав Качинський
Фото: Depositphotos

Польща має намір надалі збільшувати витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, у планах подвоїти їх до 5% ВВП. Про це заявив польський політик Ярослав Качинський.

За його словами, Польщі необхідна сильна армія для стримування можливого нападу РФ. Качинський зазначив: війна Росії проти України показала, що РФ може піти у контрнаступ, тому необхідно дуже серйозно розглянути питання європейської безпеки.

– Істотне збільшення витрат на оборону змусило б Росію зробити висновок, що напад на Польщу був би необґрунтованим і приреченим на провал, – вважає Качинський.

Згідно з новим законом про національну оборону, наступного року Польща має досягти 3% порогу витрат на оборону. Качинський не надав подробиць про те, коли Польща зможе досягти цільових 5% витрат на оборону.

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Джерело: Euractiv

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