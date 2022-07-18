Туреччина анонсувала ще одну зустріч щодо зернового коридору з України

Липень, 18 в 17:58

Офіційні представники України, Росії, Туреччини та ООН, найімовірніше, зустрінуться цього тижня, щоб обговорити відновлення експорту зерна морським шляхом з України.

Про це у понеділок, 18 липня, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Минулого тижня Акар казав, що Росія, Україна, Туреччина та ООН цього тижня підпишуть угоду щодо коридору експорту зерна.

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Однак керівник ООН Антоніу Гутерреш попереджав, що попереду ще “довгий шлях” до мирних переговорів, щоб закінчити війну, яку розв’язала Росія проти України.

У понеділок Акар заявив, що є домовленість щодо “плану, загальних принципів” щодо експортного коридору, і додав, що зустріч між усіма сторонами для обговорення деталей “ймовірна” цього тижня.

За його словами, на порядку денному стоять такі технічні питання, як формування центру моніторингу в Стамбулі, визначення безпечних маршрутів і контрольно-пропускних пунктів на виходах і входах у порти.

13 липня до Стамбула з’їхалися делегації Росії, України, Туреччини та ООН для переговорів щодо розблокування експорту морем українського зерна.