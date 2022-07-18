Удари по РСЗВ і складах боєприпасів: яка може бути загроза для України від іранських дронів

Липень, 18 в 1:02

Російські війська виснажені, оскільки втратили велику кількість озброєння та живої сили. Аналітик Центру військово-морського аналізу США Семюель Бендетт розповів про прогалини у російській армії та загрози для України від іранських дронів.

– Зараз російські військові виснажені. Вони втратили багато обладнання та солдатів. Звичайно, було багато втрат в армії дронів і військових безпілотників. Росія майже щоденно веде підрахунок кількості втрачених безпілотників. Україна заявляє, що збила близько 600 російських безпілотників. Це значні втрати.

За його словами, Росія прагне отримати велику кількість дронів-камікадзе та бойових безпілотників, які можуть прямувати на маленькій відстані.

Зараз дивляться

– А тепер питання: які прогалини Росія намагається заповнити, звернувшись до міжнародного партнера, якщо ця угода буде укладена? Росія дуже хоче мати дрони-камікадзе. Ці системи мали дуже значний ефект у війні у Нагірному Карабасі у 2020 році. В Україні ми не бачимо багато таких дронів, саме тому Росія хоче мати більше дронів-камікадзе. Росії також не вистачає значної кількості бойових дронів, особливо тих, які можуть літати на маленькі відстані.

Аналітик зауважив, що Іран встиг розробити цілий перелік безпілотних літальних апаратів усіх видів дальності, які мають величезні технічні можливості. Саме тому Росія прагне отримати від цієї країни дрони-камікадзе, які зможе використовувати проти українських захисників.