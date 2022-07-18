Липень, 18 в 18:58

Уряд Польщі спростив процедуру отримання Карти поляка для громадян України. Тепер українці можуть подати заяву на отримання чи продовження терміну дії документа у Польщі. Раніше доводилось звертатися до польського консульства на території України.

Згідно з розпорядженням Ради міністрів Польщі, запроваджені зміни стануть чинними через два тижні. Оформлення Карти поляка залишається безкоштовним, а термін розгляду заяви такий же – до двох місяців після подання документів.

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Щоб отримати Карту поляка, потрібно звернутися до будь-якого воєводства у Польщі, записатися на прийом, подати заяву та перелік документів (зокрема, оригінал свідоцтва про народження, інший документ батьків чи родичів з позначкою національності) та пройти співбесіду.

Спікер говоритиме польською мовою для перевірки рівня знань, також може запитати про історію Польщі та місцеві традиції. Після успішної співбесіди українці можуть підписати декларацію про приналежність до народу Польщі.

Карта поляка залишається дійсною протягом 10 років. Для продовження терміну дії документа українці мають подати заяву завчасно – за три місяці.

Джерело: Рада міністрів Польщі