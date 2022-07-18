Липень, 18 в 15:42

У понеділок, 18 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знизилися ціни на бензин та преміальне дизельне паливо.

Зокрема, бензин марки А-95 можна придбати за середньою ціною 7,38 злотих/літр (45,3 грн за курсом Національного банку України станом на 18 липня). Напередодні літр цього пального в середньому коштував 7,41 злотих.

Здешевшав і бензин марки А-98 – до 8,05 злотих за літр (49,4 грн за курсом НБУ). У неділю літр можна було придбати в середньому за 8,08 злотих.

Зараз дивляться

Середня вартість дизельного палива за добу не змінилася і становить 7,53 злотих/літр (46,2 грн).

Водночас здешевшав преміальний дизель: літр у середньому обійдеться в 7,56 злотих (46,4 грн), тоді як днем раніше це пальне коштувало 7,68 злотих.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу практично не змінилася: літр сьогодні продають на АЗС за ціною 3,35 злотих (20,6 грн) проти 3,36 злотих напередодні.

Залежно від воєводства ціни на пальне в Польщі відрізняються. Наприклад, бензин А-95 найдешевше коштує в Підкарпатському воєводстві (7,25 злотих/літр, або 44,5 грн), а найдорожче – у Великопольському воєводстві (7,63 злотих/літр, або 46,8 грн).

Середні ціни на бензин А-98 найнижчі у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,19 злотих/літр, або 44,1 грн), а найвищі – у Великопольському воєводстві (8,40 злотих/літр, або 51,5 грн).

Вартість літра дизпалива варіюється від 7,20 злотих (44,2 грн) у Нижньосілезькому воєводстві до 7,97 злотих (48,9 грн) у Великопольському воєводстві.

Скільки коштує пальне в Україні

Ціни на деякі види пального в Україні станом на 18 липня знизилися. Зокрема, бензин категорії А-92 здешевшав на 48 копійок і в середньому коштує на АЗС 49,71 грн/л.

Водночас середня ціна на бензин А-95 залишається без змін і становить 50,50 грн/л.

Середня ціна дизеля становить 56,20 грн/л (це пальне мінімально здешевшало). Ціни на автогаз в Україні підскочили на 3 копійки і становлять у середньому 33,46 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl