Липень, 19 в 14:33

У вівторок, 19 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі трохи здорожчала вартість бензину марки А-98 та дизельного палива. Водночас ціни на автогаз за добу не змінилися.

Так, літр бензину А-98 сьогодні в середньому коштує 8,08 злотих (50,2 грн за курсом Національного банку України станом на 19 липня), тоді як напередодні його можна було придбати за 8,05 злотих.

Водночас трохи знизилася середня вартість бензину марки А-95 – до 7,37 злотих за літр (45,8 грн) з 7,38 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Дещо зросла вартість і дизельного палива: сьогодні на польських АЗС літр у середньому коштує 7,54 злотих (46,8 грн). Напередодні середні ціни на це пальне становили 7,53 злотих/літр.

Преміальний дизель сьогодні в середньому коштує 7,57 злотих/літр (47 грн за курсом НБУ) в порівнянні з 7,56 злотих/літр у понеділок.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася і становить 3,35 злотих/літр (20,8 грн).

Вартість пального на АЗС Польщі коливається залежно від воєводства. Наприклад, бензин марки А-95 можна найдешевше придбати у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,05 злотих/літр, або 43,8 грн). А найдорожче це пальне коштує у Великопольському воєводстві (7,59 злотих/літр, або 47,1 грн).

Середня вартість бензину А-98 варіюється від 7,19 злотих/літр (44,7 грн) у Вармінсько-Мазурському воєводстві до 8,46 злотих/літр (52,6 грн) у Великопольському воєводстві.

Літр дизпалива найдешевше коштує в Підляському воєводстві (в середньому 7,40 злотих/літр, або 45,97 грн), а найдорожче – у Великопольському воєводстві (8,07 злотих/літр, або 50,1 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні станом на 19 липня не змінилися. Зокрема, бензин А-92 в середньому можна придбати за 49,71 грн/л.

Середня ціна на бензин А-95 також залишається без змін і становить 50,50 грн/л.

Дизпаливо на АЗС можна в середньому придбати за 56,20 грн/л. А ціни на автогаз мінімально знизилися і в середньому становлять 33,45 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl