Лідер прем’єрських перегонів Сунак програє у фіналі іншим кандидатам – опитування

Липень, 19 в 20:37

Для колишнього міністра фінансів Ріші Сунака боротьба за лідерство в Консервативній партії Великої Британії стає все більш жорсткою.

Агентство Bloomberg, посилаючись на нове опитування, опубліковане аналітичною компанією YouGov за кілька годин до четвертого туру, зазначає, що Сунак програє усім трьом конкурентам у фінальному раунді за крісло прем’єра.

Чималу популярність серед правого крила партії здобула ексочільниця Міністерства у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох. Але, щоб вийти до п’ятого туру, їй забракло голосів депутатів Консервативної партії.

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Цікаво, що саме Баденох могла мати потенційну перевагу над будь-яким із кандидатів, в разі виходу у фінальний раунд голосування, за даними YouGov.

Аналітики YouGov зазначають, що молодший міністр торгівлі Великої Британії Пенні Мордонт втрачає темп і відстає від глави МЗС Ліз Трасс. Це відмінність від попереднього опитування, в якому вона з легкістю обігрувала кожного іншого кандидата у фінальному турі.

Зміни в опитуванні сталися після двох теледебатів у вихідні, під час яких кандидати вели запеклі суперечки про розвиток економіки, податки, права транссексуалів і роботу Бориса Джонсона в уряді.

За результатами четвертого туру виборів прем’єр-міністра Великої Британії з перегонів вибула Кемі Баденох. Лідерство продовжує утримувати Ріші Сунак, але він додав лише три голоси. Найбільший приріст голосів у Ліз Трасс – 15, яка наразі третя. Друга сходинка за Пенні Мордонт.