Липень, 19 в 18:47

Повне припинення постачання російського газу призведе до скорочення ВВП найбільш вразливих країн ЄС на 6% і занурення їх у рецесію.

Про це попереджає Міжнародний валютний фонд (МВФ).

На тлі спекуляцій про те, що російський президент Володимир Путін триматиме газопровід Північний потік-1 закритим після закінчення планового щорічного технічного обслуговування наприкінці цього тижня, МВФ повідомляє, що Європа не має комплексного плану з подолання дефіциту, подальшого зростання цін на енергоносії та впливу на економічне зростання.

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МВФ вважає, що Угорщина, Словаччина та Чеська Республіка є трьома країнами ЄС, які можуть постраждати найбільше, але зазначив, що Італія, Німеччина та Австрія також зазнають значних наслідків.

– Перспектива безпрецедентного повного відключення підживлює занепокоєння щодо нестачі газу, подальшого зростання цін та економічних наслідків. І хоча політики діють оперативно, у них немає плану дій щодо управління та мінімізації наслідків, – йдеться у повідомленні МВФ.

Водночас фонд зазначає, що наслідки можуть бути пом’якшені за рахунок забезпечення альтернативних постачань та джерел енергії, ослаблення вузьких місць в інфраструктурі, заохочення енергозбереження при захисті вразливих домогосподарств та розширення угод про солідарність для спільного використання газу між країнами.

МВФ пише, що енергетична інфраструктура Європи та світові постачання поки що справляються зі 60% скороченням постачання російського газу з червня минулого року, але підкреслив потенційні витрати, якщо Кремль відповість на західні санкції “зброєю” у вигляді відмови у постачанні енергоносіїв.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже змусило МВФ знизити прогноз зростання світової економіки до 3,6% цього року, і наприкінці цього місяця фонд планує оголосити про подальше зниження прогнозу.

Загальне споживання газу в перші три місяці 2022 року знизилося на 9% порівняно з роком раніше, а нині використовуються альтернативні постачання, зокрема скраплений природний газ (ЗПГ), що поставляється на світові ринки.

– Наша робота показує, що скорочення постачання російського газу до 70% може бути подолано в короткостроковій перспективі за рахунок доступу до альтернативних поставок та джерел енергії та з урахуванням зниження попиту через раніше високі ціни, – заявили у МВФ.

Водночас в умовах повного відключення диверсифікація буде набагато складнішою.

– Вузькі місця (транспортування, – Ред.) можуть знизити здатність перенаправляти газ усередині Європи через недостатню потужність імпорту або обмеження у переданні, – повідомляє фонд.

МВФ також зазначає, що у разі повного відключення електроенергії в ЄС може статися падіння економічного виробництва майже на 3% протягом наступних 12 місяців. Деякі країни, такі як Швеція, Данія та Греція, практично не постраждають, але Італія через високу залежність від газу у виробництві електроенергії може постраждати більш ніж на 5%.

– Наслідки для Австрії та Німеччини будуть менш серйозними, але все ж таки значними, залежно від наявності альтернативних джерел та здатності знизити споживання газу домогосподарствами, – йдеться у повідомленні фонду.

У бюлетені МВФ йдеться, що урядам країн ЄС необхідно активізувати зусилля щодо розробки стратегії розподілу постачання газу в надзвичайних ситуаціях, заохочувати енергозбереження, захищаючи вразливі домогосподарства, та підготувати “розумні” програми раціонування газу.