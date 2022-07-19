Липень, 19 в 18:08

США завершили черговий успішний пуск гіперзвукової ракети Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC).

Про це повідомляє Управління перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США (DARPA), які координували запуск ракети.

Це вже другий демонстраційний пуск, зроблений компанією Raytheon Technologies для досягнення цілей випробувань. Перший політ, організований Raytheon, відбувся у вересні 2021 року.

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У другому польоті конструкції HAWC компанії Raytheon використовувалися дані, зібрані під час польоту восени 2021 року. Тоді, після виходу з літака перший ступінь підняв ракету до очікуваної зони займання реактивного двигуна, а потім реактивний двигун ракети Northrop Grumman запустився і привів ракету в рух зі швидкістю понад 5 махів (тобто такою, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку) на відстань понад 300 морських миль (близько 550 км, – Ред.), досягнувши висоти понад 60 тисяч футів (понад 18,2 тисячі метрів, – Ред.).

– Це останнє випробування дозволило дослідити більшу кількість робочих зон польоту та роботи двигуна. Демонстрації DARPA – це завжди навчання, чи то в інтересах доцільності чи практичності, і цього разу ми, безумовно, отримали нову інформацію, яка дозволить ще більше покращити характеристики, – сказав керівник програми HAWC у відділі тактичних технологій DARPA Ендрю Кнодлер.

Ракети HAWC мають у своїй назві словосполучення Air-breathing, що перекладається як “дихаючи повітрям”. Ця зброя використовує повітря, захоплене з атмосфери, для досягнення стійкої тяги. Швидкість та маневреність таких гіперзвукових крилатих ракет дозволяє як ухилятися від захисту, так і завдавати швидких ударів.

– ВМС і ВПС (США, – Ред.) матимуть доступ до зібраних нами даних при ухваленні рішень щодо розробки майбутньої високошвидкісної зброї, – додав Ендрю Кнодлер.

За його словами, дані льотних випробувань HAWC допоможуть підтвердити доступні конструкції систем та виробничі підходи, які дозволять найближчим часом поставити на озброєння бойових частин гіперзвукові ракети з подібним типом польоту.

За даними військової американської газети Stars And Stripes, випробування, проведені DARPA у Нью-Мексико минулого тижня, були частиною програми “Оперативний вогонь”, метою якої є інтеграція технологій, що дозволяють запускати складні ракети з вантажівок, на яких зазвичай їздять морські піхотинці та солдати.

DARPA заявила, що система досягла всіх цілей випробувань, починаючи від використання логістичної вантажівки для запуску ракети середньої дальності і до включення в систему управління вогнем армійської артилерії.

– Сумісність з існуючими системами керування, транспортними засобами, логістичною інфраструктурою та операційним середовищем забезпечує високу мобільність та можливість швидкого розгортання OpFires, – заявили у DARPA.

Пентагон розробляє безліч програм створення гіперзвукових ракет. Така зброя літає швидше за швидкість звуку в п’ять разів. Розробка ракет стала пріоритетом на тлі досягнень Росії та Китаю в галузі гіперзвукової зброї.

Джерела: DARPA, Stars And Stripes

Фото: Stars And Stripes