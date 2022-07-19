Вибори прем’єра Британії: Сунак зберігає лідерство, у Трасс найбільший приріст голосів

Липень, 19 в 18:33

За результатами четвертого туру виборів прем’єр-міністра Великої Британії з перегонів вибула ексочільниця Міністерства у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох.

Найбільшу кількість голосів у четвертому турі отримав Ріші Сунак серед депутатів-консерваторів.

Другу сходинку посіла ексочільниця оборони Британії Пенні Мордонт, а третю – глава МЗС Британії Ліз Трасс.

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Голосування було таким:

Ріші Сунак – 118 (+3 голоси)

– 118 (+3 голоси) Пенні Мордонт – 92 (+10 голосів)

– 92 (+10 голосів) Ліз Трасс – 86 (+15 голосів)

– 86 (+15 голосів) Кемі Баденох – 59 (+1 голос)

Трьох кандидатів, що залишилися, завтра чекає ще одне голосування, де депутати оберуть фінальних претендентів.

Варто зауважити, що позиції трійки лідерів у цих перегонах станом на четвертий тур не змінилися. Але BBC пише, що цифри (приріст голосів у Трасс, – Ред.) демонструють нам, наскільки непередбачуваним є цей конкурс.

Ліз Трасс забракло зовсім небагато, щоб обійти Пенні Мордонт, яка набрала достатньо голосів, щоб залишитися на другому місці після четвертого туру.

Ріші Сунак набрав лише три голоси. Це свідчить про те, що хоча він був попереду від початку, це не безперечне лідерство. Це дуже напружена гонка, і наразі важко сказати, хто здобуде перемогу.

Нового лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії буде оголошено 5 вересня.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. ЗМІ навели п’ять ключових причин, які призвели до відставки Джонсона.