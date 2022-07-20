Разом із Сомалі та Еритреєю: США внесли РФ у список країн-спонсорів торгівлі людьми

Липень, 20 в 14:56

Сполучені Штати Америки включили Російську Федерацію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми.

Про це йдеться у черговому річному звіті Державного департаменту США.

Компанію Росії у списку країн, в яких торгівлю людей підтримує або спонсорує держава, склали такі: Афганістан, М’янма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, Північна Корея, Південний Судан, Сирія та Туркменістан.

Зараз дивляться

Зазначається, що у вищезгаданих країнах документально підтверджена політика або схема торгівлі людьми, примусової праці та сексуального рабства.

Також Росія увійшла до переліку країн, які використовують або вербують дітей-солдатів. Окрім РФ у списку також: Афганістан, М’янма, Центральноафриканська Республіка, Конго, Іран, Малі, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Держдеп США включив відповідні списки до щорічної доповіді про торгівлю людьми, в якій вперше з 2019 року з’явився розділ Торгівля людьми, яка спонсорується державою.

— Ми глибоко стурбовані ризиками торгівлі людьми, з якими стикаються особи, переміщені всередині країни в результаті війни, а також ті, хто тікає з України, 90% з них складають жінки та діти, — йдеться у звіті.

Росія фігурує у доповіді у зв’язку з її вторгненням в Україну і тим, що в документі названо “фактором ризику” — добровільним чи примусовим виїздом в Росію мільйонів українських біженців і ризиком стати жертвами торгівлі людьми.

На початку липня радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що до Національного інформаційного бюро надійшло 5 097 заявок про депортацію або примусове переміщення українських дітей росіянами.

Наразі точно невідомо, скільки з них є дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Джерело: Держдепартамент США