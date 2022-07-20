Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною

Липень, 20 в 10:16

Сирія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Це стало відповіддю на аналогічне рішення Києва розірвати дипвідносини з країною.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Сирії SANA з посиланням на джерело в МЗС.

Водночас в Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що український уряд начебто практично розірвав відносини з їхньою країною у 2018 році.

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Тоді сирійським дипломатам, які працювали у посольстві у Києві, відмовили у продовженні посвідки на проживання.

30 червня Міністерство закордонних справ України оголосило про розрив дипвідносин із Сирією та запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб цієї держави.

Україна пішла на цей крок через рішення Сирії визнати так звану незалежність терористичних “ЛНР” і “ДНР”.

У МЗС наголосили, що це є посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України, а також грубим порушенням українського законодавства, Статуту ООН та норм міжнародного права.

Джерело: SANA