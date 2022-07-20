Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Трасс та Сунак вийшли до фінального туру виборів прем’єра Британії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ріші Сунак Ліз Трасс
Фото: Getty Images, Depositphotos

Наступним прем’єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак або Ліз Трасс, які вийшли до останнього туру виборів лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

Про переможця прем’єрських перегонів стане відомо 5 вересня, коли оголосять результати голосування членів партії.

До фінального туру не змогла вийти ексочільниця оборони Британії Пенні Мордонт.

Зараз дивляться

Голова комітету 1922 року сер Грем Брейді повідомив результати за підсумками п’ятого туру виборів.

  • Ріші Сунак – 137 (+19 голосів)
  • Ліз Трасс – 113 (+27 голосів)
  • Пенні Мордонт – 105 (+13 голосів)

За Кемі Баденох, яка вибула після четвертого туру, було віддано всього 59 голосів.

Ці цифри свідчать про те, що глава МЗС Трасс отримала майже половину з них та випередила Мордонт на вісім голосів. Ексміністр фінансів Сунак випередив Трасс на 24 голоси.

Читайте
Тримайтеся американців, захищайте українців: Джонсон дав поради наступнику

21 липня британський парламент піде на канікули. За цей час члени Консервативної партії, яких приблизно 160 тис., голосуватимуть поштою за нового лідера.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. ЗМІ навели п’ять ключових причин, які призвели до відставки Джонсона.

Джерело: The Guardian
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка