Липень, 20 в 18:27

Наступним прем’єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак або Ліз Трасс, які вийшли до останнього туру виборів лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

Про переможця прем’єрських перегонів стане відомо 5 вересня, коли оголосять результати голосування членів партії.

До фінального туру не змогла вийти ексочільниця оборони Британії Пенні Мордонт.

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Голова комітету 1922 року сер Грем Брейді повідомив результати за підсумками п’ятого туру виборів.

Ріші Сунак – 137 (+19 голосів)

– 137 (+19 голосів) Ліз Трасс – 113 (+27 голосів)

– 113 (+27 голосів) Пенні Мордонт – 105 (+13 голосів)

За Кемі Баденох, яка вибула після четвертого туру, було віддано всього 59 голосів.

Ці цифри свідчать про те, що глава МЗС Трасс отримала майже половину з них та випередила Мордонт на вісім голосів. Ексміністр фінансів Сунак випередив Трасс на 24 голоси.

21 липня британський парламент піде на канікули. За цей час члени Консервативної партії, яких приблизно 160 тис., голосуватимуть поштою за нового лідера.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. ЗМІ навели п’ять ключових причин, які призвели до відставки Джонсона.