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Тримайтеся американців, захищайте українців: Джонсон дав поради наступнику

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Борис Джонсон виступив востаннє як прем’єр-міністр Британії у Палаті громад та викликав оплески у членів Консервативної партії після своїх слів.

Свою промову він завершив фразою із кінофільму Термінатор Hasta la vista, baby!

У своїй промові Джонсон дав кілька порад своєму наступнику, “ким би він чи вона не був”.

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— По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди.

Зменшіть податки та дерегулюйте всюди, де тільки можете, щоб зробити це місце найкращим для життя та інвестування, яким воно і є, – сказав він.

Джонсон додав, що любить Міністерство фінансів, але зауважив, що якби уряд “завжди прислухався до Мінфіну, то ніколи б не побудували М25 (кільцева дорога довкола Лондона, – Ред.) або тунель під Ла-Маншем.

Пізніше речник Бориса Джонсона ухилився від відповіді, чи планує він повернутися після слів, що його “місія здебільшого виконана… наразі”.

— Чи виключає він повторне повернення, як це було з Черчиллем? – запитали у речника Джонсона.

— Ви чули, як він прощався, – відповів він.

Також прессекретар Джонсона сказав, що не запитував у нього, чи збирається він залишитися депутатом.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. ЗМІ навели п’ять ключових причин, які призвели до відставки Джонсона.

Наразі на крісло прем’єра Британії претендують троє – Ліз Трасс, Ріші Сунак та Пенні Мордонт. Сьогодні відбудеться п’ятий тур виборів, де депутати оберуть двох фіналістів.

Джерело: Sky News
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