Тримайтеся американців, захищайте українців: Джонсон дав поради наступнику

Борис Джонсон виступив востаннє як прем’єр-міністр Британії у Палаті громад та викликав оплески у членів Консервативної партії після своїх слів.

Свою промову він завершив фразою із кінофільму Термінатор Hasta la vista, baby!

У своїй промові Джонсон дав кілька порад своєму наступнику, “ким би він чи вона не був”.

This is how Boris Johnson signed off his final #PMQs as prime minister: with advice to “stay close to the Americans” and a quote from Terminator 2 https://t.co/4Bx4DD0XuO pic.twitter.com/fz7b9az9yB

— Bloomberg UK (@BloombergUK) July 20, 2022