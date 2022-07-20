Тримайтеся американців, захищайте українців: Джонсон дав поради наступнику
Борис Джонсон виступив востаннє як прем’єр-міністр Британії у Палаті громад та викликав оплески у членів Консервативної партії після своїх слів.
Свою промову він завершив фразою із кінофільму Термінатор Hasta la vista, baby!
У своїй промові Джонсон дав кілька порад своєму наступнику, “ким би він чи вона не був”.
— По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди.
Зменшіть податки та дерегулюйте всюди, де тільки можете, щоб зробити це місце найкращим для життя та інвестування, яким воно і є, – сказав він.
“Hasta la vista, baby”
This is how Boris Johnson signed off his final #PMQs as prime minister: with advice to “stay close to the Americans” and a quote from Terminator 2 https://t.co/4Bx4DD0XuO pic.twitter.com/fz7b9az9yB
— Bloomberg UK (@BloombergUK) July 20, 2022
Джонсон додав, що любить Міністерство фінансів, але зауважив, що якби уряд “завжди прислухався до Мінфіну, то ніколи б не побудували М25 (кільцева дорога довкола Лондона, – Ред.) або тунель під Ла-Маншем.
Пізніше речник Бориса Джонсона ухилився від відповіді, чи планує він повернутися після слів, що його “місія здебільшого виконана… наразі”.
— Чи виключає він повторне повернення, як це було з Черчиллем? – запитали у речника Джонсона.
— Ви чули, як він прощався, – відповів він.
Також прессекретар Джонсона сказав, що не запитував у нього, чи збирається він залишитися депутатом.
7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. ЗМІ навели п’ять ключових причин, які призвели до відставки Джонсона.
Наразі на крісло прем’єра Британії претендують троє – Ліз Трасс, Ріші Сунак та Пенні Мордонт. Сьогодні відбудеться п’ятий тур виборів, де депутати оберуть двох фіналістів.