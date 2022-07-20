ЄС із серпня хоче скоротити споживання газу РФ на 15% – Bloomberg

Липень, 20 в 9:40

Європейський Союз має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити використання природного газу на 15%, починаючи з серпня.

Все через побоювання, що Росія може припинити постачання блакитного палива. Очікується, що відповідну ініціативу закріплять у постанові, яку супроводжуватиме план скорочення попиту, щоб впоратися з потенційним повним відключенням з боку Москви.

У межах плану Економія газу для безпечної зими Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які передбачають скорочення опалення, а також ринкові заходи.

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Найбільша проблема ЄС цієї зими полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.

Готуючись до опалювального сезону, комісія виходить з того, що Росія не відновить постачання в повному обсязі трубопроводом Північний потік-1, який РФ закрила з початку цього місяця на ремонт.

До початку ремонту трубопровід працював приблизно на 40% потужності.

Раніше Міжнародний валютний фонд повідомляв, що повне припинення постачання російського газу призведе до скорочення ВВП найбільш вразливих країн ЄС на 6% і опускання їх у рецесію.