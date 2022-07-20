Єврокомісія запропонувала план скорочення споживання газу на 15% до наступної весни

Липень, 20 в 14:41

Європейська комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і Європейський план скорочення попиту на газ. Це допоможе зменшити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Комісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

– Європейський Союз стикається з ризиком подальшого скорочення поставок газу з Росії через використання Кремлем експорту газу як зброї, причому майже половина наших держав-членів уже постраждала від скорочення поставок. Вжиття заходів зараз може зменшити як ризик, так і витрати для Європи в разі подальших або повних збоїв, посилюючи енергетичну стійкість Європи, – йдеться у заяві.

Новий регламент також надасть Комісії можливість оголосити “союзне попередження” щодо безпеки постачання, якщо існує значний ризик серйозного дефіциту газу або надзвичайно високого попиту на цей ресурс.

Зараз дивляться

Держави-члени повинні оновити свої національні плани на випадок надзвичайних ситуацій до кінця вересня. В документі вони мають показати, як вони досягатимуть цілі скорочення, і кожні два місяці звітувати Комісії про прогрес.

Європейський план скорочення попиту на газ, який ухвалила комісія, спрямований на заміну газу іншими видами палива та загальну економію енергії в усіх секторах. Він має на меті захистити від дефіциту газу домогосподарства, лікарні, а також галузі промисловості, які є вирішальними для забезпечення економіки основними продуктами та послугами, а також для ланцюгів постачання та конкурентоспроможності ЄС.

Перш ніж розглядати скорочення постачань, держави-члени повинні вичерпати всі можливості заміни палива, необов’язкові схеми економії та альтернативні джерела енергії. Там, де це можливо, слід надавати пріоритет переходу на відновлювані джерела енергії або більш чисті варіанти. Однак перехід на вугілля, нафту чи атомну енергетику може бути необхідним як тимчасовий захід.

Ринкові заходи можуть зменшити ризики для суспільства та економіки. Наприклад, держави-члени можуть запровадити системи аукціонів або тендерів, щоб стимулювати промисловість до скорочення споживання енергії.

Іншим важливим принципом енергозбереження є скорочення опалення та охолодження. Комісія настійно закликає всі держави-члени розпочати інформаційні кампанії для широкомасштабного сприяння економії.

Джерело: ЄС

Фото: Depositphotos