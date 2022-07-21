До 2060 року кожне літо буде все спекотнішим – вчені

Липень, 21 в 20:35

Синоптики застерігають, що теплові хвилі на Землі ставатимуть частішими та інтенсивнішими. На їхню думку, ще як мінімум 40 років літо буде все спекотніше.

Це літо вже принесло до країн Європи нові температурні рекорди – вперше стовпчики термометрів показали більше 40°C у деяких регіонах Франції та Великої Британії.

– Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року. Теплові хвилі стають дедалі частішими через зміну клімату, – заявив генсек Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Він порівняв цю кліматичну ситуацію зі спортсменом, якому дають допінг. Так само і людство, яке не знижує темпи і продовжує випускати у земну атмосферу парникові гази.

Зараз дивляться

В ООН очікують постійне збільшення навантаження на системи охорони здоров’я, збільшення частоти лісових пожеж та пошкоджень врожаю через аномальну спеку.

Нагадаємо, що Європу охопили лісові пожежі, що спричинені аномальною спекою. Наразі тисячі пожежників борються з вогнем у Португалії, Іспанії та на південному заході Франції.

Джерело: Вloomberg

Фото: Depositphotos