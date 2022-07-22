Липень, 21 в 21:43

Угоду про експорт зерна з України морським шляхом підпишуть у Стамбулі 22 липня.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

Відомо, що угоду буде підписано о 16.30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Там будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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– Завтра в Стамбулі під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН Гутерреша разом з українською та російською делегаціями буде підписано критично важливу для глобальної продовольчої безпеки угоду про експорт зерна, – заявив спікер Ердогана.

The grain export agreement, critically important for global food security, will be signed in Istanbul tomorrow under the auspices of President Erdoğan and UN Secretary General Mr. Guterres together with Ukranian and Russian delegations. — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 21, 2022

18 липня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що є домовленість щодо “плану, загальних принципів” щодо експортного коридору.

За його словами, на порядку денному стоять такі технічні питання, як формування центру моніторингу в Стамбулі, визначення безпечних маршрутів і контрольно-пропускних пунктів на виходах і входах у порти.