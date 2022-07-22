Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Експорт зерна з України: домовленість підпишуть у Стамбулі 22 липня

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Угоду про експорт зерна з України морським шляхом підпишуть у Стамбулі 22 липня.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

Відомо, що угоду буде підписано о 16.30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Там будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зараз дивляться

– Завтра в Стамбулі під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН Гутерреша разом з українською та російською делегаціями буде підписано критично важливу для глобальної продовольчої безпеки угоду про експорт зерна, – заявив спікер Ердогана.

Читайте
Українці не погодяться платити територією за режим припинення вогню - Резніков

18 липня  міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що є домовленість щодо “плану, загальних принципів” щодо експортного коридору.

За його словами, на порядку денному стоять такі технічні питання, як формування центру моніторингу в Стамбулі, визначення безпечних маршрутів і контрольно-пропускних пунктів на виходах і входах у порти.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка