Угоду про експорт зерна з України морським шляхом підпишуть у Стамбулі 22 липня.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

Відомо, що угоду буде підписано о 16.30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Там будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

The grain export agreement, critically important for global food security, will be signed in Istanbul tomorrow under the auspices of President Erdoğan and UN Secretary General Mr. Guterres together with Ukranian and Russian delegations.

